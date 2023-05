Milchbauern fürchten Marktkonzentration der Eigenmarken

Eigenmarken gelten als die günstige Alternative bei Lebensmitteln, aktuell bestehen fast zwei Drittel des Sortiments aus Eigenmarken, sagte ÖVP-Funktionärin Carina Reiter. Bauernvertreter sehen darin aber einen Nachteil für die Bauern, weil die Handelsketten für ihre Eigenmarken niedrigere Einkaufspreise durchsetzen würden, kritisierte der Geschäftsführer der Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter (VÖM), Johann Költringer, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.

Eigenmarken seien vom Handel eingeführt worden, "damit er sich eine bessere Position in der Lebensmittelkette erarbeitet", sagte Költringer. Oft würden aber Qualitätsprodukte von heimischen Bäuerinnen und Bauern unter der Eigenmarke der Lebensmittelhändler verkauft. Das könne zur Stärkung der Eigenmarken, Schwächung der Herstellermarken und einer "schiefen Ebene" der Preisgestaltung führen, so der VÖM-Geschäftsführer. Denn durch die Eigenmarken würden die Qualitätswaren der Bauern austauschbar - auch mit ausländischen Produkten.

Der Handel würde durch die Eigenmarken die heimischen Bäuerinnen und Bauern schwächen, sagte auch Reiter, Vorsitzende des Fachausschusses Jungbauern und ÖVP-Nationalratsabgeordnete in der gemeinsamen Pressekonferenz. Allfällige Mehrkosten würden an Lieferanten und Hersteller weitergegeben: "Denn klar ist natürlich auch, dass der Handel nicht auf den entstehenden Zusatzkosten sitzenbleiben will."