Milch- und Getreidepreis: Jahrzehnt der Berg- und Talfahrt

Die heimischen Bauern haben in den vergangenen zehn Jahren mit stark schwankenden Preisen für ihre Produkte - etwa Milch, Getreide und Zucker - zu kämpfen gehabt. Für den Agrarökonomen Franz Sinabell vom Wiener Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) hat die österreichische Landwirtschaft und Lebensmittelwirtschaft im Vergleich zu den Nachbarländern dennoch "eine sehr günstige Entwicklung genommen".

Die kleinstrukturierten landwirtschaftlichen Betriebe in Österreich - fast durchwegs Familienbetriebe mit oftmals mehreren Einkommensquellen - seien in Krisensituationen stabiler als Agrar-Großunternehmen in anderen EU-Staaten, sagte Sinabell im APA-Gespräch. Auch die Spezialisierung in der heimischen Landwirtschaft - Stichwort Regionalität, Bio und neue Produkte - hätte den Bauern in den vergangen zehn Jahren geholfen.