Milch-Außenhandel florierte im Halbjahr - Exporte gestiegen

Der milchwirtschaftliche Außenhandel hat heuer trotz Coronakrise im ersten Halbjahr floriert, dabei stiegen die Ausfuhren etwas stärker als die Einfuhren. Vom Hauptprodukt Käse wurde deutlich mehr exportiert als importiert, bei Butter war es umgekehrt. Die Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter (VÖM) wünscht sich zur besseren Vermarktung endlich die Umsetzung einer Herkunftskennzeichnung.

Vom wichtigsten Exporthandelsprodukt Käse wurden 78.000 Tonnen für 329 Mio. Euro ausgeführt und 65.000 t um 256 Mio. Euro eingeführt. Bei Butter wurden 1.800 t ex- und 8.700 t importiert. Fermentierte Produkte, Joghurt etc. erbrachten 76 Mio. Euro im Export und 27 Mio. Euro an Importen, flüssige Milchprodukte 161 Mio. Euro im Ex- und 39 Mio. Euro im Import, getrocknete Produkte 26 Mio. Euro im Ex- und 34 Mio. Euro im Import, Molkeprodukte 50 Mio. Euro im Export und 26 Mio. Euro an Importen.