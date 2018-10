Milan Al-Ashhab gewann Fritz-Kreisler Violinwettbewerb:

Elf Wettbewerbstage lang hat sich der internationale Geigennachwuchs in Wien zu übertrumpfen gesucht - beim Galafinale des Fritz Kreisler Violinwettbewerbs am Sonntag im Musikverein hat schließlich der junge Milan Al-Ashhab aus Tschechien den ersten Preis errungen. Die mit 15.000 Euro und einem Auftritt mit den Philharmonikern dotierte Auszeichnung erspielte er mit Schostakowitsch.

Dessen Violinkonzert Nr.1 interpretierte der 1992 geborene und bereits mehrfach wettbewerbserprobte Al-Ashhab neben den Auftritten von Alice Lee, die den 2. Preis (12.000 Euro) und Paul Kropfitsch, der den 3. Preis (10.000 Euro) für sich entscheiden konnte. Al-Ashhab studierte am Konservatorium in Teplice sowie an der Prager Musikakademie und ist als Solist bereits viel im Einsatz. Als Sieger des alle vier Jahre in Wien stattfindenden Kreisler Wettbewerbs erhält er auch die Möglichkeit, solistisch mit den Wiener Philharmonikern zu spielen.