Mikutina nach WM-Kurzprogramm 16., Schaller/Mayr out

Eiskunstläuferin Olga Mikutina hat bei den Weltmeisterschaften in Montreal im Kurzprogramm Rang 16 belegt und damit unter 35 Teilnehmerinnen die für Freitag (23.00 Uhr MEZ) angesetzte Kür der Top 24 erreicht. Die Vorarlbergerin brachte es in der Nacht auf Donnerstag (MEZ) auf 60,77 Punkte, womit sie an ihre Bestleistung (67,18) sowie ihre EM-Marke vom Jänner in Kaunas (63,71) nicht herankam. Das Paarlauf-Duo Sophia Schaller/Livio Mayr schied beim WM-Debüt als 22. aus.

Mikutina hat die Chance, sich mit einer sehr guten Kür-Vorstellung noch in Richtung Top Ten zu schieben, schließlich fehlen ihr auf die Achtplatzierte in einem dichten Feld nur 3,79 Zähler. Rang acht aus 2021 ist die WM-Topplatzierung der 20-Jährigen. In Front setzte sich mit 76,98 Punkten die 24-jährige belgische Europameisterin Leona Hendrickx, mit etwas Abstand lauern die US-Amerikanerin Isabeau Levito (73,73) und die Südkoreanerin Lee Ha-ein (73,55).

Schaller/Mayr schafften es im Gegensatz zu den Europameisterschaften, zwei Paare hinter sich zu lassen, das war für die Kür der Top 20 aber zu wenig. Mit 49,54 Punkten fehlten 5,15 Zähler auf den Aufstieg und auf ihre Bestmarke nach einem Sturz beim Triple-Salchow 1,40 Punkte. In Führung gingen Deanna Stellato-Dudek/Maxime Deschamps (CAN/77,48) vor den Titelverteidigern Riku Miura/Ryuichi Kihara (JPN/73,53) und Sara Conti/Niccolo Macii (ITA/72,88).