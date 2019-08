Mikl-Leitner fordert Verdoppelung der Medizin-Studienplätze

Unter Hinweis darauf, "dass wir auf einen drohenden Ärztemangel zusteuern", fordert Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) eine Verdoppelung der Medizin-Studienplätze in Österreich. Jahr für Jahr würden weniger Mediziner ausgebildet als benötigt werden. Das müsse sich ändern.

Interessenten für das Medizin-Studium gäbe es genügend, aber nur etwa zehn Prozent bekämen einen Platz, betonte Mikl-Leitner in einer Aussendung. Wenn noch dazu 50 Prozent der Allgemeinmediziner in den kommenden zehn Jahren in Pension gingen, "dann sieht man schon alleine an diesen Zahlen den dringenden Handlungsbedarf im Mediziner-Nachwuchs".