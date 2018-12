Migrationsdebatte bestimmendes Thema in Tageszeitungen

Die Migrationsdebatte war auch 2018 das bestimmende Thema in den österreichischen Tageszeitungen. Insgesamt 27.000 Beiträge beschäftigten sich mit Migration/Asyl. Dahinter gab es 9.089 Meldungen über Integration, 6.491 Berichte zur Fußball-WM in Russland, 6.443 Artikel zum Klimawandel und 6.224 Texte über den Brexit.

Die Zahlen hat Österreichs größter Medienbeobachter APA-DeFacto in einer Medienanalyse erhoben. Wie schon 2017 war das Thema Migration/Asyl auch in diesem Jahr der große Schwerpunkt in den Tageszeitungen. Die Spitze der Medienpräsenz lag im Sommer, als dem Flüchtlingsrettungsschiff “Aquarius” ein Anlegen in südeuropäischen Häfen verwehrt wurde, in Deutschland der Koalitionsstreit zwischen Kanzlerin Angela Merkel und Innenminister Horst Seehofer um Verschärfungen in der Flüchtlingspolitik seinen Höhepunkt erreichte und das Thema die politische Debatte auf EU-Ebene über Wochen prägte.