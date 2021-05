Migration steigert den Wohlstand in den meisten Ländern

Mit einer Studie über die Wohlfahrtseffekte der Migration will die Boston Consulting Group (BCG) mit Mythen aufräumen, dass Migration die Einheimischen ihre Arbeitsplätze kosten oder zu einem "Brain Drain" in den Herkunftsländern führen würde. Im Gegenteil kommen die Analysten in einer jüngst veröffentlichten Bewertung zu dem Ergebnis, das die meisten Länder der Welt von Migration klar profitieren können.

Österreich profitiere vor allem von der höheren Nachfrage, die durch die Zuwanderung im Inland entstehe sowie von einer erhöhten Innovationskraft in den Firmen. Diese würden in erster Linie von mehr Diversität in den Teams profitieren, in weiterer Folge stiegen auch die Produktivität und die Einkommen an. Die Einwanderung in andere EU-Länder, die wichtige Handelspartner für Österreich sind, verbessere zudem die Exportmöglichkeiten für österreichische Produkte. "So kann Einwanderung in anderen Ländern dafür sorgen, dass es zu positiven Wohlstandseffekten in Österreich kommt", so Harnoss gegenüber der APA.