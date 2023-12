Mietpreisdeckel im Nationalrat beschlossen

Der Nationalrat hat am Freitag den Mietpreisdeckel mit einfacher Mehrheit beschlossen. Damit sollen Kategoriemieten, Richtwertmieten und Mieten in gemeinnützigen Wohnbauten begrenzt werden. Anders als zwischenzeitlich von der Regierung angedacht, enthält das mit einfacher Mehrheit beschlossene Gesetz keine Eindämmung der freien Mieten. Massive Kritik kam von den Oppositionsparteien.

Nina Tomaselli von den Grünen wies die Kritik zurück und warf der SPÖ ihrerseits vor, selbst in Wien auch nicht früher bei den Mieten im Gemeindebau eingegriffen zu haben. Der von der Regierung vorgelegte Mietpreisdeckel sei dagegen "der erste echte Mietendeckel seit Jahrzehnten", lobte sie. Betroffen seien drei Viertel der Mieten. An die Opposition appellierte sie vergeblich noch, dem Gesetz zuzustimmen: "Kämpfen Sie mit uns, wenn wir sagen, machen wir aus Immobilienhaien Fischstäble."

Auch die NEOS warnten vor den Mindereinnahmen des gemeinnützigen Wohnbaus, der dadurch wichtige Investitionen wie die thermische Sanierung nicht stemmen könne. "Das ist fahrlässig in Zeiten des Klimawandels", so Johannes Margreiter. Der Mietdeckel sei "nicht treffsicher". Zudem kritisierte der NEOS-Abgeordnete, dass in bestehende Verträge eingegriffen werde. "Wenn man Vermietern mit einem Federstrich die Einnahmen streicht, dann kommt das einer Enteignung gleich", so Margreiter.