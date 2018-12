Microsoft wertvollstes Unternehmen der Welt, Apple Nummer 2

Lange Zeit hat Apple die Rangliste der wertvollsten Unternehmen der Welt mit deutlichem Vorsprung angeführt, doch nun hat der Software-Riese Microsoft den iPhone-Hersteller von der Spitze verdrängt. Microsoft konnte seinen Börsenwert innerhalb eines Jahres um 14 Prozent auf 754 Mrd. Dollar (661 Mrd. Euro) steigern und hat damit den Sprung von Platz 3 ganz nach vorne geschafft.

Gleichzeitig hat Apple 17 Prozent an Wert eingebüßt und kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von gut 715 Mrd. Dollar. Die Google-Muttergesellschaft Alphabet ist 685 Mrd. Dollar schwer und belegt den dritten Platz, hat also seit Ende 2017 einen Rang eingebüßt. Das hat das Prüfungs- und Beratungsunternehmen EY ermittelt, das die Marktkapitalisierung der 100 am höchsten bewerteten Unternehmen weltweit untersucht hat.