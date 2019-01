Michel Houellebecqs neuer Roman "Serotonin"

Nein, Michel Houellebecq hat kein Buch über die "Gelbwesten" geschrieben. "Serotonin", der mit viel PR-Rummel vorbereitete neue Roman des französischen Autors, erscheint am Montag auf Deutsch. Er ist, wie jeder Houellebecq: Gleichzeitig Abgesang und Hohelied auf den depressiven, weißen Mann. Und - wie kaum ein Houellebecq - ein unzynisches Bekenntnis zur Liebe.

Als prophetisches Werk war “Serotonin” angekündigt, Houellebecq habe seine scharfen Beobachtungen ein weiteres Mal in einen hellseherischen Roman gegossen. Wie zuletzt in seiner dystopischen Variation auf die Islamophobie in “Unterwerfung” (2015) und bereits in “Plattform” (2001), das er in einem terroristischen Blutbad enden ließ. Ja, es gibt in “Serotonin” eine Szene, in der verzweifelte normannische Milchbauern bewaffneten Widerstand gegen den Freihandel leisten. Der Protagonist Florent-Claude, ein Agraringenieur, der bereits für Monsanto, für regionale Käseprodukte sowie für die französische Regierung gearbeitet hat, sagt die Vernichtung der französischen Landwirte durch Globalisierung und EU-Primat voraus. Und ja, das ist einer der Gründe für seine Depression.