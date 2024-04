Michel: EU-Gipfel im Juni soll großes Personalpaket schnüren

Die EU-Staats- und Regierungschefs sollen laut Ratspräsident Charles Michel im Juni über ein großes Personalpaket entscheiden. "Es ist unsere Absicht, dass wir im Juni nach den Europawahlen die Debatte über die Ernennungen für das Team führen, das die EU für die nächsten fünf Jahre leitet", sagte Michel im Interview mit der APA. Es liege an den 27 Staats- und Regierungschefs, inhaltlich, also über die Strategische Agenda, aber auch über das EU-Personal zu entscheiden.

In Hinblick auf die Europawahlen im Juni forderte Michel die EU-Befürworter dazu auf, für das europäische Projekt aktiv einzutreten. "Diejenigen, die ernsthaft an den Zusatznutzen des EU-Projekts glauben, müssen darum kämpfen - in politischer Hinsicht und in den politischen Foren. Kämpfen und erklären, was der Mehrwert der EU ist." So sei die EU Herausforderungen wie der Covid-Pandemie und Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine gemeinsam begegnet. Umfragen könne er "nur mit einem Lächeln" sehen, sagte Michel in Hinblick auf einen prognostizierten Rechtsruck bei den EU-Wahlen. "Nach den Umfragen hätte der Brexit nicht stattgefunden. Nach den Umfragen hätte Donald Trump nicht die Wahlen gewonnen. Die einzigen Umfragen, die eine Auswirkung haben, sind die Wahlen." Er sei zuversichtlich, dass die Befürworter des europäischen Projekt die Menschen davon überzeugen werden, "dass die richtige Wahl jene zugunsten der EU ist".