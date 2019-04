Michael Köhlmeier für politisches Engagement geehrt

Der Schriftsteller Michael Köhlmeier ist für sein politisches Engagement geehrt worden. Er erhielt Mittwochabend den vom Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes (DÖW) ausgelobten Ferdinand-Berger-Preis. Wie bereits im vergangenen Jahr kritisierte er auch diesmal die Regierungspolitik. Die betriebene Politik der Missgunst sei eine niederträchtige Kunst - die "Kunst des Bösmenschen".

Köhlmeier hatte im vergangenen Mai mit seiner Rede zum Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus für Aufsehen gesorgt. In seiner Ansprache vor den Spitzen des Staates, die er mit den Worten “Erwarten Sie nicht von mir, dass ich mich dumm stelle” eröffnete, übte der Vorarlberger Autor scharfe Kritik an der FPÖ und warf ihr Heuchelei im Umgang mit den Juden vor.