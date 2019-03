Michael-Jackson-Fans klagten gegen Pädophilie-Vorwürfe

Mit einer Klage vor Gericht wollen Fans den letzten Rest des Rufs von Michael Jackson retten: Drei französische Fanklubs reichten Klage gegen zwei Männer ein, die den verstorbenen "King of Pop" in einer kürzlich ausgestrahlten TV-Dokumentation des Kindesmissbrauchs bezichtigen.

Sie werfen den Männern die “Verunglimpfung des Andenkens” des verstorbenen Künstlers vor. Das Gericht im nordfranzösischen Orleans plant für Juli eine Anhörung in der Sache. Die Kläger – unter ihnen der Fanklub The Michael Jackson Community – wollten vor Gericht erreichen, dass die Pädophilie-Vorwürfe gegen Jackson diskreditiert werden, sagte ihr Anwalt Emmanuel Ludot am Freitag.