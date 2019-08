Michael Gogl Etappenzehnter in Polen

Der Slowene Luka Mezgec hat am Mittwoch auf der fünften Etappe der Polen-Rundfahrt seinen zweiten Tagessieg geholt. Der Oberösterreicher Michael Gogl landete nach 154 km im Sprint in Bielsko-Biala auf Rang zehn. Im Mittelpunkt stand aber das Team Lotto-Soudal, das sich zwei Tage nach dem tödlichen Unfall des Belgiers Bjorg Lambrecht geschlossen zu einer Fortsetzung des Rennens entschieden hatte.

Die Dienstag-Etappe war im Gedenken an Lambrecht neutralisiert worden. Die 22-jährige Zukunftshoffnung war am Montag bei einem schweren Sturz auf dem dritten Teilstück von Chorzow nach Zabrze gegen eine Betonkonstruktion geprallt. Zunächst wurde Lambrecht vor Ort reanimiert und dann in ein Krankenhaus geflogen. Dort erlag er während einer Operation seinen schweren Verletzungen.