Miami Heat und L.A. Lakers in NBA-Conference-Finali

Für den NBA-Champion Golden State Warriors ist die Saison nach der 101:122-Niederlage bei den Los Angeles Lakers im sechsten Spiel der Serie zu Ende. Die Lakers qualifizierten sich dank des vierten Erfolgs zum 4:2 im "best of seven" somit für das NBA-Halbfinale bzw. das Endspiel der Western Conference. In der Eastern Conference stehen die Miami Heat dank eines 96:92-Heimsieges gegen die New York Knicks und einem 4:2 in der Serie im Finale.

Die Lakers legten die Basis zum Sieg über die Warriors mit einem starken Start, gingen 27:10 in Führung. Bester Werfer der Gastgeber, die in dieser Partie nie im Rückstand lagen, war mit 30 Punkten Superstar LeBron James, der zudem je neun Rebounds und Assists verzeichnete. Anthony Davis überzeugte mit 17 Punkten und 20 Rebounds. Bei den Warriors gelangen Stephen Curry 32 Punkte.

Die Lakers streben ihren 18. NBA-Titel an, womit sie alleiniger Rekordhalter wären. Bisher teilen sie sich die Bestmarke mit den Boston Celtics, die ebenfalls noch im Titelrennen sind. Im Finale der Western Conference bekommen es die Kalifornier mit den Denver Nuggets um den überragenden Nikola Jokic zu tun.

Die Miami Heat stehen zum dritten Mal in den vergangenen vier Jahren im Endspiel der Eastern Conference. Der Gegner ist noch nicht bekannt, in der Serie zwischen Boston und den Philadelphia 76ers steht es 3:3. Das Entscheidungsmatch steigt am Sonntag (21.30 Uhr MESZ).

NBA-Ergebnisse vom Freitag - Play-off, 2. Runde ("best of seven"):

Eastern Conference: Miami Heat - New York Knicks 96:92. Endstand in Serie: 4:2. Miami im Finale gegen Boston oder Philadelphia.

Western Conference: Los Angeles Lakers - Golden State 122:101. Endstand: 4:2. Lakers im Conference-Finale gegen Denver Nuggets