MI5 warnt vor Gewalt bei harter Grenze in Nordirland

Britische Parlamentarier haben vor einer harten Grenze zwischen Irland und Nordirland gewarnt. "Jede Infrastruktur zur Wiedereinführung von Zoll- oder Sicherheitskontrollen an der Grenze" nach dem Brexit könnte "sofort zum Ziel von Angriffen" durch radikale paramilitärische Splittergruppen wie Neue IRA oder Continuity IRA werden, erklärte der Geheimdienst- und Sicherheitsausschuss beider Kammern am Montag unter Berufung auf Einschätzungen des Inlandsgeheimdienstes MI5.

Derartigen Splittergruppen, die jegliche Kontrolle Londons über Nordirland ablehnen und für eine Vereinigung der Provinz mit Irland kämpfen, könnte eine harte Grenze zudem weiteren Zulauf bescheren, hieß es in dem Ausschussbericht unter Berufung auf den MI5 weiter. Damit erhöhe sich auch die "Gefahr von politischer Gewalt in den Grenzgebieten", da sich pro-britische Gruppierungen dann ebenfalls nicht mehr an ihren Waffenstillstand gebunden fühlen könnten.