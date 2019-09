Meyer 2,5 Monate lang "designierter Intendant" der Scala

Staatsopern-Chef Dominique Meyer wird von Mitte Dezember an zweieinhalb Monate lang als "designierter Intendant" der Scala im Einsatz sein. Erst ab dem 1. März 2020 wird er offiziell als Scala-Intendant tätig sein, wurde vom Aufsichtsrat des Mailänder Theaters am Montag beschlossen.

Mit diesem Beschluss wird das Problem der zweieinhalb Monate gelöst, in denen Alexander Pereira nicht mehr Scala-Intendant sein und Meyer parallel noch die Wiener Staatsoper leiten wird, berichtete der Mailänder Bürgermeister Giuseppe Sala am Ende der Aufsichtsratssitzung des Opernhauses am Montag laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA.