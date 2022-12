Mexikos Präsident: Geschenke von Drogenkartellen ablehnen

Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador hat die Bevölkerung aufgerufen, keine Geschenke von Drogenkartellen anzunehmen. Mit seiner Mahnung reagierte er auf Videos in sozialen Netzen, die zeigen sollen, wie Mitglieder eines Verbrechersyndikats im Bundesstaat Jalisco in Autokorsos durch ärmere Stadtviertel fahren und zu Weihnachten Spielzeuge und Süßigkeiten verteilen.

"Lassen Sie sich nicht manipulieren", appellierte der Staatschef am Dienstag (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz in Mexiko-Stadt. Solche Aktionen dienten den Kartellen bloß dazu, die Sympathie der Einwohner und Einwohnerinnen zu gewinnen. "Auch wenn Sie Ihnen Lebensmittel geben: Das geschieht nicht in ehrlicher Absicht, sondern um das Volk als Schutzschild zu benutzen", warnte López Obrador.