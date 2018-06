Mexiko winkt nach 2:1 gegen Südkorea Achtelfinal-Einzug

Mexiko hat sich am Samstag bei der Fußball-WM eine gute Ausgangsposition im Kampf um die Aufstiegsplätze im Pool F geschaffen. Die Amerikaner halten nach dem 2:1 gegen Südkorea bei sechs Punkten. Für den Fixaufstieg benötigten die Mexikaner jedoch entweder schwedische Schützenhilfe im Abendspiel oder einen Punktgewinn zum Abschluss gegen das "Tre Kronors"-Team (Mittwoch 16.00 Uhr MESZ).

Nach dem überraschenden Auftaktsieg gegen den amtierenden Weltmeister Deutschland brachte Carlos Vela “El Tri” in Rostow nach 25 Minuten per Strafstoß in Führung. Javier “Chicharito” Hernandez besorgte aus einem Konter die Vorentscheidung (66.), Tottenham-Superstar Son Heung-min erzielte in der Nachspielzeit (das erste Tor für die Asiaten. Südkorea blieb zwar weiter punktlos, besitzt jedoch bei einem Deutschland-Sieg gegen die Skandinavier weiter eine sehr theoretische Chance auf einen Einzug in die nächste Runde.