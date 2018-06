Mexiko düpierte den Weltmeister "aus Liebe zum Sieg"

Das 1:0 über Weltmeister Deutschland zum Auftakt der Fußball-WM hat Mexiko am Sonntag in kollektiven Freudentaumel versetzt. Juan Carlos Osorio mahnte freilich, auf dem Boden zu bleiben. "Das war nur das erste Spiel", sagte der Trainer. Und doch geriet er zumindest leicht ins Schwärmen. "Heute haben wir aus der Liebe zum Sieg heraus agiert und nicht aus der Angst vor der Niederlage", sagte er.

Das fing bei Tormann Guillermo Ochoa an und hörte beim Goldtorschützen Lozano auf. Der 22-jährige Linksaußen erwischte mit seinem Tor (35.) und seinen Finten Joachim Löws Team eiskalt, so wie “Chucky – die Mörderpuppe” seine Opfer im gleichnamigen Horrorfilm, dem Lozano seinen Spitznamen verdankt. “Es ist das wichtigste Tor meines Lebens”, sagte er. Seine Klasse hatte sich bereits in der abgelaufenen Saison angedeutet. Lozano startete bei PSV Eindhoven gleich in seiner ersten Saison in Europa richtig durch. Der Flügelflitzer erzielte 17 Ligatore und trug damit maßgeblich zum Titelgewinn seines Teams in der niederländischen Eredivisie bei. Tritt er bei der WM weiter so auf, dürfte er sich für noch höhere Aufgaben empfehlen.