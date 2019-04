Mexikanischer Außenminister glaubt nicht an Grenzschließung

Der mexikanische Außenminister Marcelo Ebrard glaubt ungeachtet der Drohungen von Präsident Donald Trump nicht daran, dass die USA die Grenze zu Mexiko schließen werden. "Uns haben sie gesagt, dass das nicht passieren wird, und wir gehen davon aus, dass es nicht passiert. Ich glaube ihnen", sagte Ebrard auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Mexiko-Stadt.

Trump hatte am Dienstag erneut mit der Schließung der Grenze zu Mexiko gedroht und den US-Kongress zu einer umgehenden Reform des Migrationsgesetzes aufgefordert. Sollte der Kongress keine Vereinbarung zustande bringen, werde er die Grenze schließen lassen. Bereits in der Vorwoche hatte Trump angedroht, die Grenze dicht zu machen, wenn die mexikanische Regierung nicht stärker gegen illegale Einwanderer vor allem aus Guatemala, Honduras und El Salvador vorgehe, die versuchten, über Mexiko in die USA zu kommen.