Mexikanische Vieraugenkraken in heimischen Meeresaquarien

Tiere im Haus des Meeres, in Schönbrunn und in Salzburg zu bestaunen

Tiere im Haus des Meeres, in Schönbrunn und in Salzburg zu bestaunen ©APA/HAUS DES MEERES

Tiere im Haus des Meeres, in Schönbrunn und in Salzburg zu bestaunen ©APA/HAUS DES MEERES

Mexikanische Vieraugenkraken sind neuerdings in drei österreichischen Meeresaquarienhäusern - im Wiener Haus des Meeres, im Schönbrunner Tiergarten sowie im Salzburger Haus der Natur - zu bestaunen. Die Kraken sind in ihrer Heimat überfischt, nun wurde hierzulande auf Initiative des Haus des Meeres ein Zuchtprogramm gestartet, wie das Haus am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. Den Namen verdanken sie Tiere ihrem Herkunftsland und zwei Augenflecken unterhalb der Augen.

Die Mexikanischen Vieraugenkraken bestechen durch schnelle und häufige Farbwechsel, welche die Pflegenden schon oftmals überrascht haben. So können die Kraken wie durch Zauberhand plötzlich zwei unterschiedlich gefärbte Körperhälften annehmen. Die Tiere sind aus einem Gelege, das von einer Zuchtstation der Autonomen Universität von Mexiko in der Stadt Sisal bezogen wurde, geschlüpft. In dieser kleinen Küstengemeinde wird die Mexikanische Vieraugenkrake von Fischerfamilien als nachhaltige Nahrungsquelle gezüchtet, sodass sie nicht mehr der Natur entnommen werden. Ziel des Projekts ist es laut dem Haus des Meeres, die Tiere in den Zoos selbst zu züchten, sodass die Entnahme von Kraken aus der freien Wildbahn unnötig wird.

Die Kost der Kraken besteht aus Krabben, Garnelen, Schnecken und Muscheln. Die Pflege-Teams müssen derzeit große Mengen an Nahrung zur Verfügung stellen, damit die Tiere schnell genug wachsen. Viel Zeit haben sie nicht, denn Kraken werden nur 1,5 Jahre alt, dabei allerdings über einen Meter lang und mehr als ein Kilogramm schwer.