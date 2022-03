Meusburger wächst auch 2022 weiter

Mit positiven Prognosen und genügend Platz durch den Büroneubau in Hohenems wird der Normalienhersteller aus Wolfurt sein Team verstärken um weiter zu wachsen.

Als weltweit führender Anbieter hochpräziser Normalien für den Werkzeug-, Formen und Maschinenbau ist Meusburger weiterhin auf Wachstumskurs. Das herausfordernde Jahr 2021 hat gezeigt, dass sich die bisherigen Erfolgsfaktoren bewähren. Die 100%ige Eigenfertigung im Bereich der Plattenproduktion und das mit 18.000 m2 weltweit größte zentrale Normalienlager sorgen konstant für garantiert höchste Qualität. „Ein solches Wachstum ist ohne die stetige Einsatzbereitschaft unserer Mitarbeiter (innen) nicht möglich und so werden auch die Teams noch entsprechend weiterwachsen“, so der geschäftsführende Gesellschafter Guntram Meusburger.

Spannende Jobs, vor allem im digitalen Bereich

Der Normalienhersteller legt großen Wert darauf, seine Performance in Richtung Qualität und Lieferzeit stetig zu optimieren. Daher wurden 2021 erneut zusätzliche Projekte im digitalen Bereich begonnen. Am Markt bisher weniger bekannt ist nämlich, dass Meusburger seit einigen Jahren viele digitale Kompetenzen und Expert(innen) unter einem Dach vereint. Dass die Kunden von diesem Service profitieren, zeigt sich vor allem darin, dass im Jahr 2021 mittlerweile über die Hälfte der Anfragen und Bestellungen über die Meusburger Webshops generiert werden. Um alle Zukunftspläne tatsächlich umsetzen zu können, ist Meusburger aktuell intensiv auf der Suche nach Mitarbeiter(innen) für die digitalen Weiterentwicklungen. Jedoch bietet das Unternehmen auch in vielen anderen Bereichen zahlreiche spannende Jobs.

Neuer, dritter Standort im Ländle

Mit dem Neubau des Bürogebäudes in Hohenems kann ein weiterer Standort in Vorarlberg geboten werden. Aufgrund der Tatsache, dass Meusburger weiterhin wächst und damit auch der Bedarf an Mitarbeiter(innen) steigt, war dieses Projekt notwendig. Mit dem Grundstück in Hohenems steht dem Normalienhersteller in Vorarlberg nun genügend Fläche für Erweiterungsmöglichkeiten zur Verfügung. Im Frühjahr dieses Jahres ziehen bereits 200 Mitarbeiter(innen) in die neuen Räumlichkeiten um.

Rundumservice verspricht weiterhin deutliches Wachstum

Der weltweit führende Anbieter hochpräziser Normalien aus Vorarlberg kann in der Branche alle Produkte und digitalen Services anbieten, die die Kunden für die Umsetzung ihrer Projekte benötigen. Neben dem bereits etablierten Produktsortiment Platten, kundenspezifische Bearbeitung, Einbauteile, Heißkanal, Regeltechnik und Werkstattbedarf wurde 2021 der Bereich Software & Consulting eingeführt. Dies gewährleistet den idealen Rundumservice, was für die Kunden vor allem Zuverlässigkeit sowie Projektsicherheit bedeutet und in der Region neue Arbeitsplätze schafft.