Meusburger – regional & digital vernetzt

Mit einem stabilen Fundament aus dem hohen Grad an Eigenfertigung, dem größten zentralen Normalienlager und der stetigen Einsatzbereitschaft der MitarbeiterInnen ist Meusburger für die Zukunft bestens aufgestellt. Der Fokus des Vorarlberger Normalienherstellers liegt ganz klar auf Optimierung, Digitalisierung und Strukturierung.

Alle Zeichen auf Digitalisierung

Bei Meusburger gehört neben Platten, Stäben und Einbauteilen auch die digitale Vernetzung seit vielen Jahren zum Standard. Nur so ist es möglich, dass schon lange mehr als 60% aller Anfragen und Bestellungen online erfolgen. Dies machte auch die Verknüpfung der involvierten Fachbereiche, wie Logistik, Kundendienst usw., unerlässlich. Eines der wichtigsten Unternehmensziele ist es daher, an allen Standorten weltweit nach den gleichen digitalen Standards zu arbeiten. Dazu gehört unter anderem die Vereinheitlichung des ERP-Systems, die schrittweise erfolgt. Außerdem haben sich die Ablösung der Wissensdatenbank 2021 durch WIVIO vom Partnerunternehmen WBI und die Einführung von Microsoft Teams Ende 2021 als sehr erfolgreich erwiesen. So laufen unternehmensweit stets verschiedene Projekte, bei denen Teams bereichsübergreifend zusammenarbeiten und auch immer wieder spannende Jobs im digitalen Bereich entstehen.

Eine solide Basis im Ländle

Mit der Zentrale in Wolfurt, dem Standort in Hohenems und dem Produktionsstandort in Lingenau ist Meusburger in Vorarlberg stark verankert. „Wir haben uns als stabiles Familienunternehmen mit motivierten MitarbeiterInnen sowie zahlreichen Investitionen eine vielversprechende Basis geschaffen.“, erklärt Geschäftsführer Guntram Meusburger. Neben dem Hauptsitz in Wolfurt, dient der Standort in Hohenems, der im Frühjahr 2022 bezogen wurde, mit seinen Büro- und Veranstaltungsräumlichkeiten als Vertriebszentrum. Für individuelle Lösungen und kundenspezifische Bearbeitung werden die Fertigungskapazitäten im Werk in Lingenau schrittweise erweitert. Vor allem Nachwuchstalenten bietet Meusburger mit Betriebsrundgängen für SchülerInnen aller Schulstufen, die Möglichkeit einmal in der Zentrale in Wolfurt einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.