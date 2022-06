Meusburger – drei Standorte im Ländle

Mit der Fertigstellung des neuen Bürogebäudes in Hohenems ist der Vorarlberger Normalienhersteller mit mittlerweile drei Standorten im Ländle weiterhin auf Wachstumskurs.

Der Hauptsitz in Wolfurt ist und bleibt der starke Kern des internationalen Familienunternehmens in Vorarlberg. Der neue Standort in Hohenems, der von den ersten 200 Mitarbeiter(innen) ab Mitte März bezogen wurde, bietet ausschließlich Büroräumlichkeiten. Für individuelle Lösungen und kundenspezifische Bearbeitung gibt es einen zusätzlichen Produktionsstandort in Lingenau.

Von Vorarlberg in die ganze Welt

Bei seinen Produkten legt der Normalienhersteller großen Wert auf die Performance in Sachen Qualität und Lieferzeit. Die 100%ige Eigenfertigung im Bereich der Plattenproduktion in Verbindung mit hochautomatisierten Fertigungsanlagen und bestens geschultem Personal sorgen konstant für höchste Qualität. Das mit 18.000 m² weltweit größte zentrale Normalienlager hilft Meusburger auch in herausfordernden Zeiten eine hohe Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Die Kunden profitieren von einem erstklassigen Liefer- und Bestellservice und verlieren keine Zeit bei ihren Aufträgen. Weiterhin wurde 2021 neben dem bereits etablierten Produktsortiment der Bereich Software & Consulting eingeführt. Dies garantiert einen idealen Rundumservice, was für die Kunden vor allem Zuverlässigkeit sowie Projektsicherheit bedeutet und in der Region neue Arbeitsplätze schafft.