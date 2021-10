Meusburger auf Erfolgskurs

Nach einem herausfordernden Jahr 2020 schaut Meusburger positiv in die Zukunft . Dafür verantwortlich sind vor allem der Büroneubau in Hohenems, die zahlreichen digitalen Lösungen, die für die Kunden neu- und weiterentwickelt wurden sowie die globale Produktvielfalt als Komplettanbieter im Werkzeug- und Formenbau.

Das international tätige Unternehmen Meusburger, führender Hersteller von hochwertigen Produkten für den Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau, blickt positiv nach vorn. Im Zentrum steht dabei der Neubau des Bürogebäudes in Hohenems. Das für die erste Bauetappe geplante Gebäude bietet Platz für 250 MitarbeiterInnen. Der Umzug der ersten Abteilungen – Vertrieb, Marketing, Produkt und Wissensmanagement – von Wolfurt nach Hohenems erfolgt im Frühjahr 2022. „Wir freuen uns, durch den neuen Standort unseren Mitarbeiter-Innen moderne, großzügige Büroräume auf neuestem technischen Stand zu bieten“, so Roman Giesinger, Mitglied der Geschäftsleitung, Personal. Der positive Blick in die Zukunft zeigt sich bei dem Normalienhersteller auch in den momentan zahlreichen Stellenangeboten, die auf Bewerbungen warten. Dabei werden auch Quereinsteigern tolle Möglichkeiten geboten.