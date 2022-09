Metaversum – die Zukunft der sozialen Technologie

Das Metaversum wird nicht über Nacht entstehen – vieles wird erst in zehn bis 15 Jahren realisiert werden. Heute geht es darum, die Grundsteine für Virtual Reality, Augmented Reality und der Künstlichen Intelligenz zu legen.

Vor Ihrer Laufbahn bei Meta waren Sie bereits bei anderen Medienunternehmen tätig – gibt es einen großen Unterschied zwischen den Unternehmen?

Der Facebook-Konzern hat sich mit Meta quasi neu erfunden und positioniert. Warum war dies notwendig und sinnvoll?

Wir glauben, dass das Metaversum der Nachfolger des mobilen Internets sein wird, und möchten diese Vision gemeinsam mit vielen anderen Unternehmen, Creator:innen und Entwickler:innen realisieren. Damit das Metaversum sein Potenzial entfalten kann, sollte es so aufgebaut sein, dass jede:r daran teilnehmen kann. Hierin liegt unsere langfristige Vision, Meta von einem Social-Media-Unternehmen zu einem Metaversum-Unternehmen zu entwickeln. Dabei lassen wir unsere Wurzeln als soziales Netzwerk mitnichten hinter uns. In vielerlei Hinsicht ist das Metaversum für uns vielmehr der ultimative Ausdruck der sozialen Technologie.

Das Metaverse ist derzeit in aller Munde, was genau steckt dahinter?

Unter dem Metaversum verstehen wir zwei Sachen. Zum einen das Internet in Form einer virtuellen Realität, in der man sich in einem anderen Raum bewegen, Freunde treffen, arbeiten und kreativ sein kann. Zum anderen ist es Augmented Reality. Wir glauben daran, dass sich das Internet in Zukunft auch in Form einer Dreidimensionalität noch viel mehr mit unserem Alltag vermischen wird.