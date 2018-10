Metaller machen mit Versammlungen Druck bei KV-Verhandlungen

Die Arbeitnehmerseite versucht bei den unterbrochenen Metaller-KV-Verhandlungen Druck aufzubauen und hat Betriebsversammlungen einberufen. Diese finden von 1. bis 7. November statt und werden von den Arbeitgebern kritisiert. Die meisten der bisher 200 einberufenen Versammlungen finden von Montag bis Mittwoch statt. Am 8. 11. sollen die Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und -nehmern weiter gehen.

“Die Gewerkschaften sind heuer nur am großen Theater interessiert und nicht an sachlichen Lösungen”, kritisierte der Obmann der Metalltechnischen Industrie, Christian Knill, am Dienstag gegenüber der APA. Er spricht für die Verhandler der Arbeitgeberseite der Metalltechnischen Industrie. Die Frage sei etwa, “was der Machtverlust von Gewerkschaftsfunktionären etwa in der Sozialversicherung mit vernünftigen KV-Verhandlungen für die Metalltechnische Industrie zu tun hat”, verdächtigt der Arbeitgebervertreter die Gewerkschaft anderer Motivationen für ihren Protest. “Die Gewerkschaften nehmen unsere Branche, und jetzt auch noch andere Branchen, in Geiselhaft für eine politische Kampagne gegen die Bundesregierung.”