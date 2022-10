Metaller-KV - PRO-GE/GPA kritisieren einmal mehr Arbeitgeber

Bei den Betriebsversammlungen der Metallindustrie im Zuge der schleppenden Herbstlohnrunde haben heute die Gewerkschaften PRO-GE und GPA ihre Kritik ausgeweitet. Bei derzeitigem Arbeitgeber-Angebot würden die rund 20.000 Zeitarbeiterinnen und Zeitarbeiter leer ausgehen. Denn dies wäre die Konsequenz wenn sich die Arbeitgeber mit der Forderung für eine Nulllohnrunde für die Mindestlöhne durchsetzen, warnen sie. Die Folge wäre, dass sich Zeitarbeit deutlich verbilligen würde.

Das gleiche würde auch für Lehrlinge gelten, ärgern sich die Gewerkschaften. "Haben sich die Arbeitgeber wirklich gut überlegt, was sie hier fordern? Gerade für Lehrlinge ist eine Nulllohnrunde bei den KV-Löhnen ein Schlag ins Gesicht", so der Bundesvorsitzende der PRO-GE Jugend, Benjamin Liedlbauer. Denn damit müssten jene Lehrlinge, die bereits im vierten Lehrjahr sind und somit kurz vor der Lehrabschlussprüfung stehen, bei der Übernahme durch den Betrieb zum gleichen Lohn einsteigen, wie jene Kollegen im Jahr zuvor. "Das ist eine brutale Lohnkürzung", kritisierte Liedlbauer.

Die Metaller halten heute wieder Betriebsversammlungen ab, etwa an Standorten der voestalpine. Dabei werden vorsorglich Streikbeschlüsse gefasst. Sollte es weiterhin keine Einigung geben könnten die Versammlungen jederzeit fortgesetzt werden und in Streiks übergehen, so die Gewerkschaften.