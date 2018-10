Metaller-KV: Keine Annäherung bei bisherigen Verhandlungen

Die KV-Verhandlungen der Metaller gehen am Dienstag und am Freitag weiter. Bisher gab es keine Annäherung. Die Arbeitnehmervertreter fordern 5 Prozent mehr Löhne bzw. Gehälter und haben eine Reihe weiterer Forderungen, die die neuen gesetzlichen Arbeitszeitregeln - Stichwort: 12-Stundentag und 60-Stundenwoche - ausgleichen sollen. Die Arbeitgeber sehen ein "inakzeptables Forderungspaket".

Die Arbeitgebervertreter, aus deren Sicht die Datenbasis für die Verhandlungen immer noch nicht außer Streit steht, hätten gerne einen mehrjährigen “mindestens zwei-, besser dreijährigen” Abschluss und plädieren für einen “KV 4.0” in dessen Rahmen der bisherige Kollektivvertrag “ausgemistet” werden soll. Auch soll es künftig nur mehr einen KV für Arbeiter und Angestellte – einen “Beschäftigten-KV” – geben, da die beiden Gruppen gesetzlich ja bereits gleichgestellt worden seien. Das stärke die Beschäftigten und senke den Verwaltungsaufwand der Firmen, so der Sprecher der Arbeitgeberverhandler, Christian Knill am Montag auf APA-Anfrage. Es gehe um eine Arbeitsgruppe, die in den kommenden zwei Jahren die Grundlage für einen Beschäftigten-KV erarbeiten solle.