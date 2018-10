Metaller KV - Gewerkschaften kritisieren Arbeitgeber scharf

Am Tag nach der zweiten Verhandlungsrunde zum Metaller-KV, bei der sich verhärtete Fronten gezeigt haben, haben die Arbeitnehmer die Arbeitgeber neuerlich kritisiert. Dabei geht es um eine Aussage des Arbeitgebersprechers Christian Knill vom Dienstag gegenüber der APA, wonach man den KV entrümpeln wolle. Dabei gehe es beispielsweise um freie Tage für Hochzeit oder Umzug, sagte Knill.

“Wenn Arbeitgeber von Entrümpelung nicht zeitgemäßer Regelungen reden, so bedeutet dies im Klartext Verschlechterungen für die ArbeitnehmerInnen. Wenn Arbeitgeber eine Vereinfachung des Kollektivvertrages fordern, dann heißt das in Wahrheit Zerstörung des KV und Sozialabbau für Beschäftigte”, kritisierten die beiden gewerkschaftlichen Verhandlungsleiter Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA-djp) den Metaller-Fachverband FMTI am Mittwoch scharf. “Wir werden keine Verschlechterungen für die Beschäftigten zulassen und wenn notwendig alle gewerkschaftlichen Maßnahmen dazu ausschöpfen.”