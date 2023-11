Metaller-KV - Firma Maco bietet 7 % Plus bei Streikverzicht

Im Arbeitskonflikt um den Kollektivvertrag (KV) 2024 für die Metaller hat der Salzburger Beschlägehersteller Maco mit einem ungewöhnlichen Vorschlag die Initiative ergriffen: Er bietet eine Lohnerhöhung von sieben Prozent an, wenn die Mitarbeiter auf Streiks verzichten - gültig bis zu einer KV-Einigung, dann gelte der ausverhandelte Anstieg der Löhne und Gehälter.

Wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, war Maco im Juli aufgrund eines Auftragsrückganges in Kurzarbeit gegangen. Die Arbeitszeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Produktion wurde auf eine Vier-Tage-Woche umgestellt. 30,8 Stunden für 92,5 Prozent vom Gehalt gab es für 95 Prozent der Produktionsbelegschaft, die per Einzelvertrag dem Vorhaben der Geschäftsleitung freiwillig zustimmten. Verträge mit Leiharbeitern wurden damals aufgelöst. Am Donnerstag teilte das Unternehmen mit, dass dieses Kurzarbeitsmodell mit 1. November ausgelaufen sei und man in den Vollbetrieb zurückkehre. "Wir profitieren vom Herbstaufschwung im Baubereich", sagte Maco-Geschäftsführer Guido Felix.

Am gestrigen Donnerstag wurde dann bei Marco gestreikt. "Es war eine überwältigende Anzahl und das unmoralische Angebot wurde nicht angenommen", sagte Daniel Mühlberger, Landesgeschäftsführer der PRO-GE Salzburg, zur "SN". Die Streiks in der Metallindustrie laufen seit Dienstag, nachdem am Montagabend die sechste Verhandlungsrunde für den KV 2024 gescheitert war. Am kommenden Montag geht es in der Wirtschaftskammer in Wien in die siebente Runde. Im Handel ist gestern die dritte KV-Gesprächsrunde erfolglos zu Ende gegangen.