Metall, Stein und Holz kunstvoll in Szene gesetzt

Das Atelier im Beckenhag lädt zur Ausstellung.

Dornbirn. „Feuer, Stahl, Steine und Wasser“ haben seit jeher Faszination auf Richard Blaas ausgeübt. Dementsprechend umfangreich präsentiert sich sein Ausstellungsraum im Beckenhag 19 in Dornbirn. Am 28. und 29. September gewährt der vielseitige Künstler wieder einen Einblick in sein Schaffen. „Mit meinen Skulpturen und Plastiken versuche ich meine Ideen und Gedanken in eine sichtbare Form aus hartem, zähem Stahl, der sich oft wehrt, zu bringen“, erklärt der Dornbirner. Dass die Ideen scheinbar nie ausgehen, erkennt man, wenn man durch das Atelier streift. „Inspiration gibt mir der Alltag in jeglicher Form“, so Blaas weiter. Und so findet man neben einem „diskutierendem Ehepaar“ genauso einen „Gondoliere aus Venedig“, dekorative Schalen, gordische Knoten oder eine Skulptur mit einem Ast vom Nussbaum aus Nachbars Garten. „Ich bin fast jeden Tag in meinem Atelier und die Ideen gehen einfach nicht aus“, lacht der sympathische Tausendsassa.