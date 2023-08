Metalfans verlassen nach Schlammschlacht Wacken

Zehntausende Metalfans machen sich nach dem schlammüberzogenen Heavy-Metal-Festival aus Wacken auf die Heimreise. Seit Mittwoch hatten in Schleswig-Holstein 61.000 Besucher gefeiert. Wegen viel Regens im Vorfeld gab es zum Festivalstart schlammbedingt jedoch Chaos. Viele Fahrzeuge mussten von Traktoren auf die Campingplätze geschleppt werden.

Positive Nachrichten gab es von Polizei und Rettungsdienst. "Das war mit Abstand - auch in Relation zur etwas reduzierten Teilnehmerzahl - das sicherste Wacken Open Air, das hat irgendwie zusammengeschweißt", sagte der Leitende Polizeidirektor Frank Matthiesen. Die Beamten hätten nur sehr wenige Straftaten registriert. "Hier ist nichts Schweres passiert", sagte der Leiter des Rettungsteams, Volker Böhm. Sanitäter hätten 2.500 Hilfsleistungen erbracht, 120 Besucher in Krankenhäuser gebracht. Diese seien größtenteils aber bereits wieder zurück auf dem Festival.

Die Polizei appellierte an die Besucher, sie sollten sich bei der Rückreise nur nüchtern und auch nicht unter Einfluss von Betäubungsmitteln ans Steuer setzen. Am Abreisetag will die Polizei schwerpunktmäßige Verkehrskontrollen durchführen. Fahrzeuge sollten zuvor vom gröbsten Schlamm und Dreck befreit werden, um eine Verschmutzung der Fahrbahn und auch Schäden am eigenen Auto zu verhindern.

Das 33. Metal-Festival in Wacken (31. Juli bis 3. August 2024) wirft seine Schatten bereits voraus. Am Samstagabend kündigten die Veranstalter im Rahmen einer von einer Drohnen-Installation begleiteten Show die ersten 33 Bands an. Die Scorpions spielen dann als einer der Headliner. Die deutsche Rockband spielte auch 2012 in Wacken. Daneben wurden unter anderem Amon Amarth, In Extremo, Blind Guardian und Knorkator angekündigt.