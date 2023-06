Metalband Conjurer servierte in Wien "dunkle Themen"

Wie sich helle Momente in finsteren Zeiten finden lassen, erfährt man von der britischen Metalband Conjurer. Jedenfalls im übertragenen Sinn. Denn sowohl das aktuelle Album "Páthos" wie auch der Auftritt in der Wiener Arena Sonntagabend haben bewiesen, dass sich aus markerschütternden Schreien und bitterbösen Riffs ein kathartisches Erlebnis ergeben kann. Gewissermaßen ein Sprung in den Abgrund, aber mit einem Lächeln.

Stellt sich nur die Frage, welche Erwartungen Marshall und Co hatten. Denn live überzeugte das Quartett - komplettiert von Dan Nightingale und Brady Deeprose an Mikrofon und Gitarre sowie Noah See am Schlagzeug - von der ersten Sekunde an. Dabei galt es eigentlich "nur" den Support für die französische Metalinstitution Gojira zu absolvieren. Kein einfaches Unterfangen, wenn man die in diese Richtung tendierende Logodichte auf den T-Shirts in der gut besuchten Open-Air-Arena heranzog. Conjurer meisterten die Herausforderung aber mit viel Einsatz und einem mächtigen Sound bravourös. Egal ob die eher rifflastigen Stücke des Debüts "Mire" (2018) oder der komplexe, atmosphärisch dichte Mix aus Death, Black und Post Metal vom jüngsten Output - hier griff alles beeindruckend ineinander.