Messi oder Griezmann? - Ein Star muss sich verabschieden

Lionel Messi oder Antoine Griezmann? Ein Superstar der Fußball-Weltmeisterschaft wird sich am Samstag (16.00 Uhr) im Achtelfinal-Duell Frankreich gegen Argentinien aus dem Turnier verabschieden. Der Franzose genießt beim Argentinier höchstes Ansehen. Überzeugen konnten beide bisher leidlich. Bei Griezmann soll es besser werden. Er startete auch bei der EM vor zwei Jahren in der K.o.-Phase durch.

“Meine Power steigt. Ich bin sicher, dass ich schnell mein Level erreichen werde, das alle von mir erwarten. Bei der EURO war es ähnlich, ab dem Achtelfinale war es gut”, sagte Griezmann vor dem Start in die entscheidende Turnierphase. Der Angreifer von Atletico Madrid hält in Russland bei einem Treffer – ebenso wie Messi. Der Argentinier outete sich vor der WM als Fan des Franzosen, den er als einen der besten Spieler der Welt bezeichnete.

In allen drei Gruppenspielen holte Trainer Didier Deschamps Griezmann vom Platz, ausgewechselt in der 70. Minute gegen Australien, in der 80. gegen Peru und in der 69. gegen Dänemark. Nur im Auftaktspiel traf Griezmann per Elfmeter. Sein Mitspieler fühle sich physisch “vielleicht nicht ganz so gut”, vermutete Olivier Giroud nach dem Spiel gegen Peru. Immerhin war die Saison beim Europa-League-Sieger aus Madrid lange.