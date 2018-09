Messi-Gala bei Barca-Sieg zum Start der Champions League

Lionel Messi hat die Champions-League-Saison 2018/19 am Dienstagabend mit einer Gala eröffnet. Der argentinische Superstar führte den FC Barcelona mit drei Treffern zu einem 4:0-Sieg über PSV Eindhoven. Im Parallelspiel der Gruppe B gewann Inter Mailand das Heimspiel gegen Tottenham dank zweier später Treffer mit 2:1 (0:0).

In Mailand sah Tottenham lange als sicherer Sieger aus. Die Engländer lagen dank eines Treffers von Christian Eriksen (53.) in Führung und schienen die Partie im Griff zu haben. Im Finish drehte Inter beim Comeback in der Königsklasse nach sieben Jahren aber auf. Der bis dahin harmlose Mauro Icardi erzielte mit einem herrlichen Volley den Ausgleich (86.), Matias Vecino köpfelte die Italiener in der 92. Minute sogar noch zum Sieg.