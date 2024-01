Messengerdienste verdrängen klassische Telefonie

Die Kommunikation über Messengerdienste drängt die klassische Telefonie immer mehr ins Abseits, wie Daten der Telekombehörde RTR zeigen. Im zweiten Quartal 2023 telefonierten die Menschen in Österreich rund 7,7 Milliarden Minuten über Messengerdienste, 5,9 Milliarden Minuten über das Handy und 356 Millionen Minuten über das Festnetztelefon. Durchschnittlich wurde rund 17 Minuten pro Tag telefoniert.

Der mobile Datenverbrauch nimmt zu. Allein in der Silvesternacht wurden den Angaben zufolge in den Stunden rund um den Jahreswechsel in Österreich 45 Millionen Gigabyte an Daten mobil verschickt. Das entspreche in etwa dem gesamten weltweiten mobilen Datenvolumen des Jahres 2011.