Messe Graz übernimmt Anteile am Flughafen

Die Messe Graz übernimmt Anteile des Grazer Flughafens. Wie die Holding Graz am Samstag mitteilte, wird ein Anteil von sechs Prozent am Flughafen gegen eine Kapitalerhöhung im Ausmaß von rund 2,3 Mio. Euro an die MCG (Messe-Congressgruppe) übertragen. Wie es in der Aussendung hieß, wurde 2020 wegen des Lockdowns mit knapp 200.000 Fluggästen ein Minus von 81 Prozent verzeichnet.

Finanz- und Beteiligungsstadtrat Günter Riegler (ÖVP) sagte, er sei "zuversichtlich, dass wir damit dem Flughafen Graz eine weitere Stärkung in schwierigen Zeiten zuteilwerden" habe lassen. Nach Ende der Covid-Krise will man wieder zu den mittelfristig geplanten Passagierzahlen zurückkehren. Laut MCG-Vorständin Barbara Muhr sei der Flughafen Graz ein strategischer Partner der MCG, man habe ein hohes Interesse daran, dass nach Bewältigung der Covid-19-Pandemie "so rasch wie möglich wieder die guten Flugverbindungen" aufgebaut werden.