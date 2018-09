Merkel stimmt Neuverhandlungen im Fall Maaßen zu

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich zu Neuverhandlungen über die Zukunft des bisherigen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen bereiterklärt. "Die Bundeskanzlerin findet es richtig und angebracht, die anstehenden Fragen erneut zu bewerten und eine gemeinsame tragfähige Lösung zu finden", teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag mit.

Zuvor wurde bekannt, dass SPD-Vorsitzende Andrea Nahles nach dem massiven Widerstand in ihrer Partei die geplante Beförderung Maaßens neu mit Kanzlerin Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer verhandeln möchte. Dies ging aus einem Brief von Nahles an Merkel und Seehofer hervor, der der Deutschen Presse-Agentur am Freitag vorlag.