Merkel-Reiterstandbild zusammengebrochen

Ein Reiterstandbild der einstigen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zusammengebrochen - nach nicht einmal zwei Jahren. In der Nacht zum Donnerstag sei die 2,70 Meter hohe, lebensgroße Skulptur im bayerischen Etsdorf kollabiert, wie Künstler Wilhelm Koch berichtete: "Leider war der damalige 3D-Betondruck nicht sehr haltbar und für den Außenbereich ungeeignet."

Bereits im Frühjahr waren erhebliche Schäden an der eineinhalb Tonnen schweren Skulptur aufgetreten. Der Pferdekopf war abgebrochen und eine Hand der CDU-Politikerin abgefallen. Danach sei das Reiterstandbild wieder zusammen gesetzt und renoviert worden. Laut Koch hatte es dadurch wieder einen optisch guten Eindruck gemacht. Nach ersten kleinen Rissen in den letzten Tagen folgte nun der Totalschaden. "Scheinbar hat das Reiterstandbild dem inneren Druck und der Last aber trotz aller Rettungsversuche nicht mehr standgehalten", sagte der Künstler.