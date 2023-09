Mercedes muss laut Hamilton bisher größte Lücke schließen

Mercedes steht laut Lewis Hamilton aufgrund des großen Abstands zum überlegenen Branchenführer Red Bull im kommenden Halbjahr vor seiner bisher größten Entwicklungsherausforderung. "Ich habe keine Ahnung, wo wir mit dem Auto nächstes Jahr stehen werden, aber wir sind noch weit weg. Die nächsten sechs Monate müssen die größten sechs Monate an Entwicklung sein, die wir je hatten, um diese Lücke zu schließen, um wirklich anzuklopfen", sagte Hamilton nach Rang fünf in Japan.

Derzeit mache das Fahren mit seinem Boliden wenig Freude, stellte der ehemalige Serienweltmeister fest. "Das Auto fühlt sich genauso wie im Vorjahr an, es hüpft und rutscht", so der seit 2021 sieglosen Brite nach seinem "harten" Suzuka-Wochenende. Er versuche mit seinem am Sonntag siebentplatzierten Teamkollegen George Russell ständig möglichst viel an Input für Verbesserungen einzubringen.