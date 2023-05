Mercedes-Duo Russell und Hamilton im Miami-Training voran

Mercedes hat im Auftakttraining für den Formel-1-Grand-Prix von Miami überraschend das restliche Feld hinter sich gelassen. George Russell setzte sich am Freitag mit einer Runde von 1:30,125 Minuten vor seinem ebenfalls britischen Teamkollegen Lewis Hamilton an die Spitze. Der Rekordweltmeister lag 0,212 Sekunden zurück, hinter ihm folgten Ferrari-Pilot Charles Leclerc und WM-Spitzenreiter Max Verstappen im Red Bull. Der Niederländer war vier Zehntelsekunden hinter Russell.

Allerdings fuhr der Weltmeister in seinem letzten Stint auf harten Reifen - im Gegensatz zur Konkurrenz, die auf Soft-Walzen setzte und somit am Ende der Session einen klaren Vorteil hatte. Davor war eine Verstappen-Runde lange an der Spitze der Zeitenliste gestanden.