Menschheit veränderte 75 Prozent der globalen Landoberfläche

Die Menschheit hat einer wissenschaftlichen Übersichtsstudie zufolge durch ihre Aktivitäten inzwischen bereits rund drei Viertel der globalen Landoberfläche und zwei Drittel der Ozeane verändert. Inzwischen seien bezogen auf die jeweilige Biomasse etwa 80 Prozent der natürlich vorkommenden Säugetiere und 50 Prozent der Pflanzen weltweit verschwunden, nach Angaben des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) eine in der Fachzeitschrift "Science" veröffentlichte Gesamtdarstellung.

Pörtner bezeichnete nach Angaben des in Bremerhaven ansässigen AWI Klimakrise und Biodiversitätskrise als zwei "Katastrophen", die sich gegenseitig bedingen und verschärfen würden. So verstärke der Klimawandel einen dramatischen Artenschwund, was wiederum auch die Kohlenstoffspeicherkapazität der natürlichen Systeme reduziere. In der Folge verschärfe sich wiederum die Klimakrise, warnte der Leitautor der Untersuchung.