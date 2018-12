Menschenrechts-Ziele für Kneissl "noch lange nicht erreicht"

Für Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) ist das Ziel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte "noch lange nicht erreicht". Wenn es endlich gelinge, den Artikel 1 der Deklaration - Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit - "umzusetzen, wäre unsere Welt heute eine ganz andere", so Kneissl anlässlich des Internationalen Tag der Menschenrechte am Montag.

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte war am 10. Dezember 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen in Paris verkündet worden. Konkret besagt der Artikel 1: “Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.” Insgesamt umfasst die Deklaration 30 Grundrechte.