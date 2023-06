Menschenkette mit 4.000 Schülern am Rhein

Am 4. Juli 2023 bilden über 4.000 Schüler eine Menschenkette entlang des Rheins. Die Veranstaltung wird im Rahmen der Feierlichkeiten zum Jubiläum „100 Jahre Diepoldsauer Rheindurchstich“ durchgeführt.

Das Organisationskomitee bittet die Bevölkerung um Verständnis für die erhöhten Flugaktivitäten am 3. und 4. Juli 2023 entlang des Rheins. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, am Damm zwischen den beiden Diepoldsauer Brücken, an der Vorführung am 4. Juli 2023 teilzunehmen. Ersatztermin bei Schlechtwetter ist der 6. Juli 2023, dann allerdings ohne „PC-7 TEAM“.