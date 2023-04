Menschen verteidigen Menschen durch Abwerten von KI-Kunst

Eine Studie im Fachmagazin "Computers in Human Behaviour" hat ergeben, dass Menschen Kunst von einer Künstlichen Intelligenz (KI) aufgrund der von ihr ausgehenden Bedrohung für den Menschen weniger schätzen. "Der Mensch hat ein fundamentales Problem damit, wenn er nicht mehr die Krone der Schöpfung ist", so der Verhaltensforscher Florian Buehler von der Fachhochschule (FH) Vorarlberg zur APA.

"Kreativsein ist bisher die letzte Bastion des Menschen gewesen", sagte der an der Untersuchung beteiligte Buehler. Jetzt macht uns KI aber Konkurrenz. Sie kann malen, dichten und komponieren. Kaum ein Gespräch, bei dem der KI-Trend ChatGPT derzeit nicht ein Thema ist. Das Programm kann Texte in verschiedenen Genres schreiben.

Das sei für viele eine Bedrohung. "Es ist nicht per se 'Technophobia' wie man so oft sagt, also die Angst vor Technologie, sondern eher diese fundamentale Bedrohung, die wir als Menschen in unserem Selbstbild empfinden", so der deutsche Verhaltenswissenschafter, der seit Oktober 2022 an der FH Vorarlberg der Frage nachgeht, wie wir Künstliche Intelligenz wahrnehmen.