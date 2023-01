Menschen sehen weltweit pessimistischer in die Zukunft

Im Hinblick auf die Zukunft herrscht weltweit immer weniger Zuversicht. Die globale Stimmung befindet sich laut einer in 34 Ländern durchgeführten Jahresendumfrage des Gallup-Institutes auf dem tiefsten Stand seit dem Krisenjahr 2008. Die Österreicherinnen und Österreicher sind im internationalen Vergleich überdurchschnittlich pessimistisch.

Gemessen am Hoffnungsindex (Saldo zwischen Optimisten und Pessimisten) blicken die Menschen in den Ländern des globalen Südens und Ostens am zuversichtlichsten in die Zukunft, allen voran Nigeria, Pakistan, Kasachstan, Philippinen und Indien. Europa sticht hingegen durch eine überwiegend pessimistische Haltung hervor. Besonders negativ ist die Erwartung für die kommenden zwölf Monate in Polen, der Tschechischen Republik, Serbien, Frankreich und Italien.