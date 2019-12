Menschen mit Behinderung öfter von Gewalt betroffen

Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung sind in Österreich im Vergleich zu Menschen ohne Behinderung überdurchschnittlich oft von Gewalt betroffen. Das zeigen die am Donnerstag veröffentlichten Ergebnisse einer Studie unter Leitung des Instituts für Rechts- und Kriminalsoziologie (IRKS). Personalmangel sowie starke strukturelle Einschränkungen erhöhen das Risiko für Gewalterfahrungen.

"Die Ergebnisse verdeutlichen, dass es sowohl hinsichtlich sexueller, als auch körperlicher und psychischer Gewalt durchwegs hohe Zahlen an Gewaltfällen bei Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung gibt und das in allen Lebenslagen", sagte die Studienleiterin Hemma Mayrhofer bei einer Pressekonferenz in Wien. Um an die in dieser Form erstmalig in Österreich vorhandenen annähernd repräsentativen Daten zu gelangen, wurden insgesamt 376 Personen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung sowie 86 Betreuer von 2017 bis Mitte 2019 befragt.